Serre, studenti in protesta contro le condizioni dell’Istituto “Einaudi”: “Pronti ad andare alla Provincia” [FOTO]

Una rappresentanza degli studenti dell’Istituto d’Istruzione superiore “Luigi Einaudi” ha espresso “preoccupazione” per le condizioni dell’edificio C che ospita prevalentemente l’Afm (ex Ragioneria). In particolare, gli studenti hanno saltato le lezioni nella giornata odierna in segno di protesta contro lo stato della struttura scolastica. “I termosifoni – sostengono – sono obsoleti, mal funzionanti e inadeguati a riscaldare l’edificio, come tutto l’impianto d’altronde. Oltretutto le condizioni strutturali dell’edificio sono pessime: i muri cadono a pezzi, è pieno di infiltrazioni, di muffa, le finestre sono rotte, le porte senza maniglie. Non è presente la scala antincendio. Nonostante le numerose proteste il problema persiste ormai da anni”. Gli studenti chiedono rapidi interventi perché al momento “tutti se ne lavano le mani” e si dicono pronti a “recarsi alla Provincia di Vibo Valentia” per sostenere le proprie ragioni.