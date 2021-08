Serra, Ztl h24 su Corso Umberto I dal 7 al 22 agosto

La parte di Corso Umberto I, “dedicata” al passeggio ed alla visita delle bellezze storiche e architettoniche, diventerà isola pedonale h24 nel periodo che va dal 7 al 22 agosto.

La decisione è cristallizzata nell’ordinanza con la quale il sindaco Alfredo Barillari ha stabilito l’istituzione di una Zona a traffico limitato nel tratto di Corso Umberto I tra l’incrocio con via Giacomo Matteotti e via Asilo infantile. In questa zona sarà consentito il solo transito agli aventi diritto ed ai soli veicoli autorizzati e sarà vietata la sosta per tutti i veicoli. Sarà consentito il carico e scarico delle merci dalle 8 alle 10 e dalle 13 alle 15. Il mancato rispetto della disposizione si configurerà come “inosservanza delle norme sulla circolazione stradale”.