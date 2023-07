Serra, wi-fi gratuiti su Corso Umberto I e sostegno all’e-commerce: nuove iniziative per la crescita socio-economica

Wi-Fi gratuito su tutta l’area di Corso Umberto I che si snoda praticamente da località San Rocco fino al Calvario. È questa la novità resa concreta grazie alla partecipazione del Comune ad uno specifico bando indetto dal Gal “Terre Vibonesi” che consente a residenti e visitatori di fruire del servizio. Il finanziamento ha inoltre permesso di rivedere e migliorare l’app VisitSerra, rendendola più funzionale e completa creando anche una vetrina e-commerce per i commercianti locali che potranno così sponsorizzare i propri prodotti e commercializzarli in maniera più agevole.

Per accedere alla rete wifi visitserra, basta compiere dei semplici passaggi. Per chi è già registrato è sufficiente, all’apertura del browser, inserire come utente il numero di cellulare preceduto dal prefisso Italia (es. 0039NUMCELLULARE) e la password scelta in fase di registrazione; mentre chi non è ancora registrato dovrà inviare al numero di telefono 3311037900 dal proprio cellulare un messaggio con su scritto: serrasanbruno password (dopo serrasanbruno lasciare uno spazio e scrivere una password a scelta che servirà per i futuri accessi). Non occorre attendere alcun messaggio di risposta ma si deve solo inserire il proprio numero di cellulare e la password prescelta con il messaggio di testo precedentemente inviato, nella home di VisitSerra.

“Favorire la conoscenza del nostro territorio e dei suoi prodotti – ha affermato il consigliere Raffaele Andrea Pisani – è una delle priorità della nostra azione amministrativa. In questo senso, questa iniziativa si aggiunge a quelle già realizzate ed a quelle in cantiere e consente di valorizzare Serra San Bruno divulgando le sue positività e promuovendo nuovi servizi”. Soddisfatto anche il sindaco Alfredo Barillari, secondo il quale “facilitare l’accesso alla tecnologia e all’interconnessione è un’azione indispensabile per stare al passo con i tempi ed aumentare la competitività della nostra area. Il nostro lavoro – ha chiosato il primo cittadino – va avanti ed è finalizzato a sostenere il processo di crescita socio-economica”.