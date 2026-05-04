Serra, visita pastorale dell’arcivescovo Maniago: gli incontri in Chiesa e nel palazzo municipale [FOTO]

Sono giorni di giubilo per la comunità religiosa di Serra San Bruno. È infatti in corso la visita pastorale dell’arcivescovo della Diocesi di Catanzaro-Squillace, monsignor Claudio Maniago, che domenica ha presieduto la Santa Messa spiegando che l’arrivo nella città della Certosa non traduce una attività di controllo ma un’occasione d’incontro, ascolto e comunione. Si tratta di “un cammino da vivere insieme nella gioia della fede, con Cristo Buon Pastore che visita il suo popolo”.



Nella mattinata odierna l’arcivescovo si recato nella casa comunale dove è stato accolto dal sindaco Alfredo Barillari – insieme agli omologhi di Simbario (Gennaro Crispo), Spadola (Antonio Rosso), Brognaturo (Rossana Tassone) e Mongiana (Francesco Angilletta) – dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine e dai sacerdoti del comprensorio. Monsignor Maniago ha condiviso con Barillari il Compendio della dottrina sociale della Chiesa e ha benedetto i presenti. Ha inoltre letto un brano tratto dalla Costituzione conciliare Gaudium et Spes sottolineando, in particolare, che “ai tempi nostri, la complessità dei problemi obbliga i pubblici poteri ad intervenire più frequentemente in materia sociale, economica e culturale, per determinare le condizioni più favorevoli che permettano ai cittadini e ai gruppi di perseguire più efficacemente, nella libertà, il bene completo dell’uomo”. “Il Comune – ha aggiunto – è il luogo laico dove si lavora per il bene delle persone”. Il primo cittadino serrese ha ringraziato l’arcivescovo donandogli il libro “Le montagne calabresi”.