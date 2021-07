Serra. Vicenda carburanti, l’Amministrazione comunale: “Con noi i procedimenti non languono nei cassetti”

“La vicenda portata all’attenzione dei quotidiani on line in merito alla cosiddetta ‘guerra dei carburanti’ dà ulteriore prova, ove mai ce ne fosse bisogno, dell’operato lineare e trasparente di questa Amministrazione che ha chiare le linee di demarcazione tra l’attività di indirizzo politico, che deve essere necessariamente ed imparzialmente rivolta al bene della collettività, e quella di carattere tecnico/burocratico che deve essere rimessa ai dirigenti e funzionari i quali, nella massima autonomia, devono portare avanti nel rispetto dei tempi e delle norme di riferimento, i procedimenti di competenza”.

L’Amministrazione comunale delinea il campo d’azione del proprio operato e rivendica la bontà delle proprie azioni.

“Con noi – sottolineano gli esponenti di maggioranza – i procedimenti, anche i più annosi, non possono languire nei cassetti; che, proprio per evitare danni all’ente, le questioni, ove complesse, vengono tecnicamente studiate e approfondite; che non ci sono ‘amici, sostenitori o parenti’, ma cittadini serresi sullo stesso piano quanto a diritti e doveri, e dipendenti e funzionari chiamati a svolgere i propri compiti. Proprio per questo, una volta venuti a conoscenza della nota divulgata ci siamo attivati per chiedere un incontro con Sua Eccellenza il Prefetto ed abbiamo provveduto ad inviare gli atti alle Autorità competenti”.

“La nostra attività continuerà come fatto finora a produrre risultati per il nostro territorio – concludono – e sempre all’insegna dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della cosa pubblica”.