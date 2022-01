Serra, venerdì l’Open vax school day presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi”

Venerdì 21 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, avrà luogo l’Open vax school day presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno. L’iniziativa, che inaugura la seconda fase della campagna vaccinale indirizzata alle studentesse e agli studenti, nasce per volontà della Presidenza della Regione Calabria in sinergia con l’Ufficio scolastico regionale della Calabria e con l’Asp di Vibo Valentia e vede il coinvolgimento delle scuole aderenti, che mettono a disposizione spazi, personale e attrezzature. Di particolare significato, nell’appuntamento di venerdì 21, la disponibilità fornita per la somministrazione dei vaccini da ex studentesse dell’Istituto “Luigi Einaudi” e da genitori degli alunni, nella loro qualità di personale sanitario. La vaccinazione anti-Covid 19 è rivolta alle alunne e agli alunni frequentanti le scuole dei comuni del comprensorio delle Serre e si effettua, senza prenotazione, sia per la fascia d’età 5-11 sia per le alunne e gli alunni dai 12 anni in avanti.