Serra, venerdì l’inaugurazione della sede elettorale della lista “Oliverio Presidente per la Calabria”

Sarà inaugurata venerdì alle 18.30 in Corso Umberto I (civico n. 34) a Serra San Bruno la sede elettorale della lista “Oliverio Presidente per la Calabria” – Circoscrizione “Centro” che alle elezioni regionali del 3 e 4 ottobre sosterrà l’ex presidente della Giunta regionale. L’evento sarà occasione di confronto e di ascolto delle testimonianze dei cittadini e sostenitori per la costruzione di un programma che sia il più inclusivo possibile.