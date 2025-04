Serra, Varì presenta l’avviso pubblico Bo.ar.d.: opportunità di crescita per gli artigiani ed il territorio

Dare la possibilità di emergere a imprese, artigiani, cooperative e start-up sostenendo uno sviluppo del territorio armonico e ancorato alle sue peculiarità. È questo il senso dell’avviso pubblico Bo.ar.d. (Botteghe artigiane diffuse), finanziato a valere sulle risorse FSC 2021/2027 con una dotazione di un milione di euro e che prevede la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese artigiane per investimenti finalizzati all’adeguamento, al miglioramento e/o alla realizzazione di laboratori per la produzione di prodotti artigianali legati alle tradizioni che utilizzino materia prima locale e siano ubicate nei comuni appartenenti all’Area SNAI Versante Ionico Serre (Serra San Bruno, Badolato, Bivongi, Camini, Fabrizia, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Monasterace, Mongiana, Pazzano, Riace, Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, Santa Caterina dello Ionio e Stilo).

L’iniziativa (in pre-informazione fino al 14 maggio) è stata presentata nella Sala Giunta, dove il sindaco Alfredo Barillari ne ha introdotto la presentazione sottolineando l’importanza di “far conoscere questi interventi alla comunità”. I dettagli sono stati spiegati dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e agli Attrattori culturali Rosario Varì che ha preliminarmente illustrato la strategia volta a “contrastare lo spopolamento” e a “valorizzare le risorse, le tradizioni, la cultura, le eccellenze e le produzioni del territorio”. “Si tratta – ha rimarcato – di un’opportunità unica per la crescita economica, che consente di aiutare le seconde generazioni che hanno ereditato dai loro padri specifici mestieri, la cui scomparsa sarebbe una perdita troppo grande”. Varì ha insistito sull’impegno della Giunta regionale in materia di turismo, considerato strumento chiave per lo sviluppo, facendo cenno al rilancio degli aeroporti e all’attrazione degli operatori. “Occorre – ha aggiunto – far vivere ai visitatori un’esperienza esclusiva, che non può essere vissuta altrove. Ma per fare questo serve un lavoro comune e ognuno deve fare la propria parte. Bisogna fare accoglienza, sfruttare le opportunità, non far cadere nell’oblio i saperi e la creatività che hanno sempre rappresentato la spina dorsale dell’economia calabrese”.

Informazioni che hanno soddisfatto anche i sindaci di Mongiana e Fabrizia, Francesco Angilletta e Francesco Fazio, che hanno lodato tutte quelle azioni che “valorizzano le positività dell’area”.

Per ottenere il beneficio le imprese artigiane devono elaborare e presentare “una proposta progettuale che metta in relazione le produzioni artigianali identitarie del territorio con la risorsa turismo, promuovendo la realizzazione di un sistema produttivo e culturale diffuso nei centri storici che coniughi il saper fare con l’ospitalità calabrese” e preveda investimenti di importo compreso tra i 20mila ed i 100mila euro. La misura del contributo concedibile può arrivare al 75% delle spese ammissibili e sarà erogata nella forma di contributo a fondo perduto, in regime de minimis, per la realizzazione di investimenti finalizzati: all’adeguamento dei locali e degli impianti (nel limite del 60% dell’investimento ammissibile); all’acquisto di macchinari e attrezzature; all’acquisto di beni usati (nel limite del 5% dell’investimento ammissibile); alla realizzazione di spazi dimostrativi ed espositivi; all’introduzione di tecnologie e nuove competenze digitali che possano contribuire a una concreta digitalizzazione degli aspetti produttivi, gestionali e organizzativi delle imprese ivi compresa la realizzazione del sito internet dell’impresa; alla promozione e al marketing (nel limite del 30% dell’investimentoammissibile).

Di seguito, l’Avviso Bo.ar.d in pre-informazione ed i Codici Ateco: