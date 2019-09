Serra. Valeria Giancotti interviene alla manifestazione Pro Oliverio: “Centrosinistra sia unito, nel Pd ci sono lotte di potere”

“Ieri ho dato il mio contributo alla discussione assembleare non come tesserata del Pd, ma come amministratore in quanto è stata un’iniziativa aperta a tutti gli amministratori calabresi, alle segretarie di partito e a chi sentiva la necessità di discutere di quanto sta accadendo nel Pd regionale”.

Il consigliere comunale ed ex vicesindaco Valeria Giancotti spiega la sua presenza all’Assemblea dei Circoli che si sono espressi a favore della ricandidatura di Mario Oliverio alla Presidenza della Regione Calabria e ribadisce che “è impensabile cancellare una stagione politica amministrativa regionale positiva, che ha visto per tutto un quinquennio la crescita in termini percentuali in quasi tutti i tessuti”. Giancotti rileva che “finalmente la Calabria ha saputo, dopo anni e dopo essere stata fanalino di coda, essere protagonista in Europa perché è riuscita al meglio ad intercettare i fondi comunitari e quindi a dare la possibilità a privati ed enti pubblici di creare innovazione e cambiamento, ma soprattutto occupazione grazie a tale coordinamento”.

Da questo ragionamento deriva che “non bisogna abbandonare la giusta strada che ci ha portato ad un cambiamento, ad una crescita solo perché si deve rispondere ai diktat romani: ancora una volta il Pd ostenta le sue posizioni da padroni di casa eludendo gli assetti organizzativi e un regolamento chiaro. Si tratta – sostiene l’amministratrice – di un comportamento abitudinario del Partito democratico di dettare le regole a proprio piacimento dimenticandosi che esiste una pura democrazia, un dialogo e un confronto”. Giancotti ha inoltre rivendicato in sala il fatto di aver “strappato la tessera del Partito democratico proprio per questo, perché la Calabria è esausta delle imposizioni che provengono dall’alto”. Al contrario, a suo avviso, “bisogna ritornare tra i territori, tra la gente, nelle piazze perché è questa la mission del centrosinistra, bisogna carpire le necessità popolari”. Infine un monito: “basta con queste beghe interne per difendere le poltrone del potere e le posizioni eventuali di chi vuole a tutti costi candidarsi per riavere magari un potere perso. Soffermiamoci su un progetto che non può di certo cancellare 5 anni di positività apportate in Calabria e puntiamo, non alle scissioni, ma a buoni propositi e soprattutto all’unitarietà di un centrosinistra che è presente e che ancora ci crede”.