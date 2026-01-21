Serra, Valeria Giancotti candidata a sindaco: sfida ad Alfredo Barillari e Vincenzo Damiani

Prende forma “una proposta politica solida e condivisa per il futuro di Serra San Bruno”. Al termine di un proficuo confronto tra diverse anime politiche della città, la figura di Valeria Giancotti è stata individuata come sintesi unitaria e candidata a sindaco.

Una scelta nata dalla volontà di unire soggetti che, da tempo, operano attivamente sul territorio, dimostrando con “azioni concrete” di “saper valorizzare le risorse locali e affrontare con determinazione le criticità della comunità”.

Il progetto politico poggia su “basi solide”, garantite dalla presenza di figure di “comprovata esperienza amministrativa”. Al tavolo, che ha inteso ufficializzare la candidatura, hanno partecipato il consigliere comunale Vito Regio con il suo gruppo di riferimento che, da cinque anni, dà battaglia dai banchi della minoranza e il già sindaco della città Bruno Rosi, oggi responsabile territoriale dell’Udc.

Il contributo di queste figure è stato ritenuto fondamentale per la stesura di un programma elettorale che non sia solo una lista di intenti, ma un piano d’azione fattibile e lungimirante. L’esperienza amministrativa di Regio e dell’ex primo cittadino Rosi sarà “il valore aggiunto, atto a garantire alla città una guida sicura e una visione politica di ampio respiro”.

La candidatura di Valeria Giancotti ha generato un clima di “profondo entusiasmo” tra i partecipanti agli incontri. Tra le adesioni spicca quella di Lucia Rachiele, già presidente del Consiglio comunale, che ha confermato il suo sostegno, mossa dal consueto e spassionato “amore per il territorio serrese”.

Accanto ai profili più esperti, il progetto ha registrato l’adesione convinta di numerosi giovani serresi a testimonianza della “validità” di un progetto che vuole “aprire alle nuove generazioni e ad energie fresche”, la cui presenza è “indispensabile nella costruzione di un futuro condiviso per questo territorio” attuando “dinamiche politiche alternative a quelle attuali”.