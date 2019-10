Serra va alla riscoperta del bosco: successo per la fiera delle macchine forestali e i laboratori ambientali

Ha suscitato curiosità ed entusiasmo la fiera degli strumenti da lavoro connessa all’evento “Macchine forestali e gestione sostenibile del bosco”, durante la quale hanno avuto luogo interessanti esibizioni.



Ad introdurre la prima giornata è stato il sindaco Luigi Tassone che ha messo in evidenza “la rilevanza della sinergia” nei processi di sviluppo sostenibile ed ha sottolineato la capacità di coinvolgimento dell’iniziativa. Molto soddisfatto il presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Vibo Valentia Antonino Greco che ha precisato come la manifestazione abbia l’obiettivo di “diffondere le conoscenze” ed ha specificato che “è necessario valorizzare il bosco, che può offrire tante risorse”. Proprio sugli impieghi sostenibili, sul “dinamismo territoriale” e sulla possibilità di “creare nuovi posti di lavoro” si è soffermato il vicesindaco Jlenia Tucci, che ha ribadito che “Serra San Bruno si sta proponendo con successo come punto di riferimento e sta tornando ad essere al centro delle attività”. Uno dei promotori della manifestazione, l’agronomo Mariano Bertucci, ha affermato che “quello di oggi è un punto di partenza e mireremo a riproporla anche nei prossimi anni” per poi stimolare un approccio diverso rispetto al tradizionale modo di pensare al bosco.

Dalla formazione dello “scarazzu” (la particolare costruzione effettuata attraverso sequenze di posizionamento di legna di dimensioni diverse e volta alla produzione di carbone) all’esposizione di trattori e mezzi passando per la presenza degli animali che accompagnano gli antichi mestieri legati al bosco, lo scenario sorprendentemente trasformato di piazza Mercato ha affascinato il continuo flusso di pubblico.

In tarda mattinata, nei pressi del municipio, hanno inoltre avuto luogo i laboratori ambientali a cura dell’agronoma Giovanna Cugliari che ha conquistato l’attenzione degli studenti delle scuole elementari analizzando le molteplici funzioni del bosco ed esponendo i cicli vitali delle piante.