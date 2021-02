Serra, una persona risultata positiva al Covid dopo la dimissione dall’ospedale in cui era ricoverata

C’è una nuova positività al Covid a Serra San Bruno. Secondo quanto reso noto dal sindaco Alfredo Barillari, questa persona “è risultata positiva al momento della dimissione dall’ospedale in cui era ricoverata da diversi giorni: è stata accompagnata direttamente a casa, dove ora si trova in isolamento”. La persona interessata è asintomatica, ma il caso in questione dimostra che non si può ancora abbassare la guardia.