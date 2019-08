Serra, una paziente ringrazia la dottoressa che aveva avvertito un malore in Pronto Soccorso: la lettera

Di seguito, pubblichiamo la lettera che una paziente ha voluto scrivere per ringraziare la dottoressa Maria Domenica Schiavello, che nei giorni scorsi ha avvertito un malore in Pronto Soccorso, forse derivante dallo stress prodotto da massacranti turni di lavoro:

“Parlare della dottoressa Mimma, beh che dire? Facile: dottoressa dedita al lavoro madre e moglie esemplare, amica pronta e disponibile; provo per lei una gratitudine e stima immensa. Ho avuto la fortuna di averla conosciuta prestandomi aiuto e le cure necessarie. I medici speciali come lei rendono quel poco di ospedale che è rimasto a Serra San Bruno un posto migliore! Sempre pronta e attenta disponibile (forse fin troppo). I veri medici come lei non guariscono solo il fisico, ma in lei trovi sempre una parola dolce e di conforto. Se ogni medico “si sforzasse” di essere (sempre pronto) come lei l’ospedale per quanto ormai rimasto solo nelle funzioni base di soccorso sarebbe un posto migliore!”.

Patrizia Lagrotteria

——————————————————————

“Un medico esemplare. Sempre disponibile alle necessità dei pazienti che arrivano in pronto soccorso. Un medico e una donna attenta alle esigenze dell’altro. Una grandissima umanità e un’empatia che non tutti hanno. Perché non è facile essere un medico. Ma lei, per fortuna, incarna in pieno il ruolo per il quale ha fatto giuramento. Ho avuto il piacere di conoscerla per un piccolo incidente di mio figlio. Sempre disponibile e pronta alle cure che, tra l’altro, solo lei poteva prestargli visto che da nessun altro voleva essere accudito per le varie medicazioni. Un grazie di vero cuore a questa donna che ne ha fatto della professione uno stile di vita …”



Manuela Gullello