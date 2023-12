Serra, una minoranza allo sbando e di basso livello attacca pure i giornalisti

Un’uscita decisamente infelice – l’ennesima – che conferma che questa minoranza ad oggi non rappresenta un’alternativa credibile all’attuale Amministrazione. Un’uscita di quelle che non vanno messe in bacheca, ma da cancellare velocemente dalla memoria sperando che la gente faccia altrettanto.

Il post bifronte del consigliere Vito Regio – che ritraeva da un lato due Carabinieri in Alta uniforme insieme al sindaco Alfredo Barillari (volti occultati con le classiche faccine di Facebook) e dall’altra due Carabinieri nell’atto di portare via Pinocchio – è un’allusione insipida da cui prendere le distanze. L’ironia e la satira in politica ci possono stare, ma non di questo livello.

In passato, l’attuale maggioranza è incappata in cadute di stile nel fare satira? Sì, all’epoca chi scrive questo articolo lo ha sottolineato (perché allora non lo ha fatto Regio?). Ma, diciamolo, non era così terra terra.

Ma non è questo il punto. Il punto è che il consigliere Regio, forse avendo difficoltà nello scegliere gli argomenti per svolgere quello che sarebbe il suo compito, non trova di meglio che attaccare la stampa. Non è la prima volta, probabilmente non sarà l’ultima. E lo fa in maniera goffa, non distinguendo tra comunicato e articolo. E lo fa con argomenti non veritieri sostenendo che i nostri articoli spesso iniziano con “riceviamo e pubblichiamo”. Niente di più falso.

Vero, invece, che scrivere di una politica così sgangherata, così di basso livello, così scarsa, è veramente complicato. È estremamente complesso parlare dei temi osservati e trattati dalla politica locale negli ultimi anni. È poco gratificante raccontare scambi dialettici di qualità azzerata. Lo abbiamo scritto più volte e lo ribadiamo: la politica di oggi non è minimamente paragonabile per stile e contenuti a quella del passato.

Al consigliere Regio diciamo che per difendersi o replicare, bastava utilizzare lo stesso mezzo della maggioranza: produrre una nota di precisazione. L’avremmo pubblicata, come abbiamo sempre fatto. Mai abbiamo negato di dar voce alle diverse parti politiche, ma oggi segna uno spartiacque: non sempre si può lasciare spazio a gruppi politici, associazioni, comitati (nessun riferimento specifico, anzi a scanso di equivoci puntualizziamo che non ci riferiamo al Comitato “San Bruno”), perché spesso si perde di vista il motivo per cui quei gruppi, quelle associazioni, quei comitati sono nati. Spesso si travalica, spesso le associazioni non sorgono per scopi sociali, ma per deviare la loro mission e fare direttamente o indirettamente politica. Chi organizza feste e balli, parli di feste e balli; chi organizza escursioni in montagna, parli delle nostre bellezze naturali: strade, ospedali, acqua costituiscono argomenti diversi.

Tornando alla politica, va detto che anche l’altra minoranza – quella formata da Antonio Procopio e Luigi Tassone – sta sbagliando. Non è coerente firmare note stampa insieme a Biagio Figliucci e Vito Regio facendo intendere che si fa fronte comune (all’osservatore non è sfuggita nemmeno la disposizione dei nomi sull’ultimo comunicato, che sembra indicare una certa commistione) e poi rimanere silenti di fronte a gaffe di questo tipo o ad attacchi immotivati alla stampa. L’altra minoranza deve piuttosto chiedersi se questa nuova liaison trovi fondamento in cultura, storia politica, valori, percorsi condivisi.

Infine, a beneficio di Regio & Co. una specificazione di carattere prettamente personale: chi scrive non ha mai effettuato trattative politiche con l’attuale maggioranza. Di più, Biagio La Rizza non ha votato la lista “Liberamente” né nel 2016 né nel 2020. Nessun problema a dirlo. Dunque, le mezze allusioni, gli accostamenti immaginati e immaginari, i retropensieri rimangono frutto della mente di Regio. Il “giornalista” va avanti, non si fa intimidire. Il giornalista (e la persona intesa come tale) valuta: rendersi conto in tempo di quello che si scrive è essenziale. Forse la politica (o quel che ne resta) dovrebbe fare lo stesso.