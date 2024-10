Serra. Un senegalese ritrova un portafogli con soldi e documenti e lo consegna alla Polizia municipale

Un gesto tanto nobile quanto inaspettato compiuto da chi talvolta è guardato con diffidenza. Un ambulante di 69 anni, di origini senegalesi, si è reso protagonista di un fatto segno di nota. Intorno alle 14 di ieri, si è infatti recato presso il Comando di Polizia municipale provvedendo a consegnare nelle mani del comandante Nazzareno Mannella un portafogli con dentro 170 euro e i documenti di una signora di Dinami. La stessa era giunta a Serra San Bruno per fare degli acquisti al tradizionale mercato di giovedì e aveva perso il portafogli nelle immediate vicinanze della bancarella del senegalese. Il 69enne ha dimostrato tutta la sua onestà compiendo quello che altri non avrebbero fatto. Il comandante Mannella ha poi provveduto a contattare la signora informandola dell’avvenuto ritrovamento. La donna ha espresso la sua sorpresa e la sua gratitudine nei confronti dell’ambulante riconoscendo la sua bontà d’animo.