Serra, un minorenne positivo al Covid. Sospesa la fiera di Ferragosto

Sono arrivati i referti di controllo per le persone positive al Covid nei giorni scorsi: nel nucleo familiare interessato rimane un solo caso attivo.

A comunicare gli aggiornamenti è il sindaco Alfredo Barillari che dà notizia, però, anche di un nuovo caso di positività. Si tratta di “un minorenne giunto a Serra pochi giorni fa con la famiglia: il resto del nucleo familiare è negativo, mentre il soggetto positivo è in isolamento fin dall’arrivo”.

I positivi sono in buone condizioni.

“Purtroppo – sostiene il primo cittadino – come era prevedibile, assistiamo ad un aumento dei contagi su tutto il territorio. Più in generale in Calabria, ci sono 57,1 positivi su centomila abitanti, con l’11 per cento dei posti letto nei reparti ordinari destinati a malati Covid (erano il 6,6 dieci giorni fa).

La tradizionale fiera – annuncia infine Barillari – anche per quest’anno, è sospesa; la raccomandazione è di seguire le regole e, per chi non lo avesse già fatto, di vaccinarsi”.