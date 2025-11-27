Serra, un altro arresto per armi e munizioni

Continuano ininterrottamente nel comprensorio di Serra San Bruno i servizi della Polizia di Stato volti alla prevenzione ed al contrasto del traffico di armi, attività che anche nella giornata di mercoledì hanno portato all’arresto di un altro uomo dimorante nel comune di Serra San Bruno.

I poliziotti del Commissariato di Serra San Bruno, unitamente a personale della squadra cinofili della Questura, hanno concentrato le attività di polizia giudiziaria nella richiamata cittadina montana effettuando una perquisizione locale nei confronti di un soggetto lì dimorante.

L’attività di ricerca svolta dagli operatori ha consentito di accertare come l’uomo avesse occultato in un luogo di suo esclusivo uso, sotto un cumulo di paglia un fucile calibro 12 con matricola abrasa e con cartuccia in canna, 4 cartucce per fucile inesplose poste vicino all’arma e una cartuccia per fucile esplosa. Inoltre, in un casolare adibito dall’uomo, in quel luogo, a camera da letto, celata sotto alcuni vestiti, è stata rinvenuta una borsa in tessuto con all’interno uno scatolo in cartone che conteneva 11 cartucce di fucile inesplose calibro 12.

Il materiale trovato è stato opportunamente repertato e sottoposto a sequestro.

All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di arma clandestina e ricettazione, nonché anche deferito in stato di liberà per il reato di detenzione abusiva di munizionamento.