Serra, ultimo avvicendamento in Giunta: Galeano sostituisce Franzè 

Si è concretizzato oggi, per come concordato in riunione di maggioranza, l’ultimo avvicendamento nell’Esecutivo comunale. Fa infatti il suo ingresso in Giunta Daniele Galeano che va a sostituire Carmine Franzè: restano comunque immutate le deleghe assegnate.

“Auguro buon lavoro a Daniele Galeano – ha commentato il sindaco Alfredo Barillari – e ringrazio per l’impegno e l’ottimo lavoro svolto Carmine Franzè. Questa è l’ultima rimodulazione del percorso avviato a settembre 2020. In questi 5 anni ho avuto al mio fianco una grande squadra, fatta di persone competenti e disponibili, che ha dato importanti risposte ad una comunità che ha scelto un vero cambiamento dal punto di vista politico, amministrativo e umano. Con lo stesso spirito di unità e compattezza – ha concluso il primo cittadino – guardiamo fiduciosi al futuro”.