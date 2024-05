Serra, ultimi preparativi per la “Summer Cup”: avvio delle attività previsto per il 10 giugno

Avrà inizio il 10 giugno la “Summer Cup”promossa dall’Asd “San Bruno” che si rivolge a bambini e ragazzi di età compresa fra i 4 e i 18 anni. L’iniziativa prevede una grande varietà di attività: calcio, equitazione, gonfiabili, giornate cinema, giochi acquatici, passeggiate ricreative, giochi educativi, giochi di pittura, laboratori creativi, balli di gruppo, campionati interni, partite amichevoli, pic-nic, la riscoperta di giochi antichi e pallavolo. Gli eventi saranno snodati in un arco temporale che potrà raggiungere le 4 settimane. Insomma, l’inizio dell’estate sarà all’insegna del divertimento e della socialità in un contesto in cui ognuno potrà fare nuove esperienze ed imparare qualcosa di nuovo.