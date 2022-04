Serra, Ufficio esenzione Ticket regolarmente funzionante

In riferimento alla chiusura dell’Ufficio Ticket di Serra San Bruno (leggi qui), va evidenziato che ad essere interessato dalla temporanea sospensione del servizio non è il servizio di richiesta di esenzione ma l’Ufficio Ticket. Tale precisazione è doverosa nei confronti dell’utenza e di chi presta servizio nell’ufficio addetto alle esenzioni. Si ribadisce inoltre che è stata prorogata la validità dell’esenzione (la cui validità in precedenza era fissata al 31 marzo) al 31 dicembre 2022.