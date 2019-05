Serra. Tutto pronto per l’inaugurazione dell’impianto polisportivo coperto, Zaffino: “Vicini ai giovani con i fatti”

Sarà inaugurato domani alle 11 l’impianto polisportivo coperto a disposizione della scuola media statale “Ignazio Larussa” e realizzato con i finanziamenti del credito sportivo.

A darne notizia è il consigliere delegato ai Lavori pubblici Francesco Zaffino che illustra i dettagli dell’evento.

La manifestazione si aprirà con i saluti del sindaco Luigi Tassone e del dirigente dell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi” Giovanni Valenzisi e proseguirà con gli interventi dell’assessore allo Sport Francesco De Caria, del consigliere con delega ai Lavori pubblici Francesco Zaffino, del delegato Coni di Vibo Valentia Bruno Battaglia e del referente dell’Istituto per il Credito sportivo per la Basilicata e la Calabria Vincenzo Smeraglia.

“Si tratta – ha affermato Zaffino – di una importante ed attesa struttura sportiva per la nostra comunità e segnatamente per gli alunni della scuola media che consentirà una sicura pratica sportiva. La valorizzazione degli impianti sportivi rappresenta una delle priorità dell’Amministrazione comunale, che si è anche attivata per il recupero del campetto di via Matteotti. Riconosciamo infatti il ruolo educativo dello sport, la sua capacità di agevolare l’aggregazione sociale, il suo contributo in termini di miglioramento della salute, la sua idoneità a diffondere i più sani valori. Questo risultato ci spinge ad insistere nel nostro concreto impegno a favore dei giovani e che, con i fatti, va nella direzione di una maggiore compattezza sociale”.