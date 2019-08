Serra, tutto pronto per la terza edizione del “Music Fest”: alla scoperta di giovani talenti

È tutto pronto per la terza edizione del “Music Fest”, l’appuntamento estivo promosso da Radio Serra, con il patrocinio del Comune di Serra San Bruno, dedicato alla scoperta di giovani voci e nuovi talenti.

L’iniziativa si svolgerà domani, a partire dalle 21.30, in piazza Azaria Tedeschi: mira, da un lato, ad offrire una serata di divertimento a residenti e turisti grazie al messaggio senza confini della musica, e, dall’altro, a far esplodere possibili stelle che aspettano solo di essere scoperte. Sarà un’occasione per mettere alla prova le doti canore di ragazzi e ragazze del comprensorio montano desiderosi di farsi largo nel mondo delle note e dello spettacolo.