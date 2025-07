Serra, tutto pronto per la quarta tappa del raduno itinerante in mountain bike del circuito “Onda Calabra”

Domenica 6 luglio al via la quarta tappa del raduno itinerante in mountain bike del circuito “Onda Calabra”. La quarta tappa ritorna infatti nel territorio vibonese dopo il grande successo della seconda tappa svoltasi lungo la Costa degli Dei. La tappa, organizzata da Bici &More-camping, si svolgerà infatti nel Parco naturale regionale delle Serre, con il patrocinio dei Comune di Serra San Bruno e di Mongiana, con la collaborazione del Parco delle Serre, del Museo della Certosa, del Museo delle Reali Ferriere Borboniche, della Casa della Cultura “Sharo Gambino”.

Adrenalina e natura faranno da cornice alla bella pedalata lungo i sentieri del Parco, su un percorso di 27 km che consentirà a tutti i partecipanti di godere di una sana giornata di aggregazione sociale. Una buona occasione dunque per poter visitare il bellissimo territorio del Parco delle Serre che offre spunti di notevole bellezza naturalistica. Ma anche chi non va in bicicletta ha l’occasione di approfittare e godere del corposo programma predisposto per gli accompagnatori che avranno la possibilità di visitare il posto in tutta la sua bellezza come la visita al museo della Certosa e la passeggiata lungo il sentiero Frassati fino ad arrivare a Santa Maria del Bosco. Una buona occasione per immergersi nella natura incontaminata e, grazie al grande impegno degli organizzatori, consentirà a tutti i partecipanti di conoscere un bellissimo territorio. Dopo il grande successo delle prime tre tappe, dunque, pronti via alla quarta tappa di “Onda Calabra”. Oltre all’allenamento la bici può diventare uno strumento prezioso per esporci alla meraviglia, per portarci vis-à-vis con la bellezza. Che sia una strada immersa nella natura, uno scorcio su un panorama che toglie il fiato o un posto al quale leghiamo un ricordo speciale. Insomma la bici può portarci proprio lì: partire con l’idea di cercare uno di questi posti fa tanta differenza.