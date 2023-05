Serra, tutto pronto per la “Giornata per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa”

In occasione della “Giornata per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa” l’Amministrazione comunale di Serra San Bruno, ha organizzato l’evento “La legalità vista con gli occhi dei ragazzi”. L’appuntamento è per il 26 maggio alle ore 9:00, nella sala congressi di palazzo Chimirri.

Al dibattito prenderà parte, fra gli altri, il procuratore della Repubblica Camillo Falvo. Presenti anche i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e di Libera.

Sono stati inoltre invitati anche gli alunni delle scuole di Serra che parteciperanno attivamente presentando dei lavori svolti per la giornata.