Serra, tutto pronto per la “Festa della Musica: note e colori allieteranno la città

Nel giorno del solstizio d’estate torna in tutta Europa l’atteso appuntamento con la “Festa della Musica”: più di 9.000 musicisti venerdì 21 giugno animeranno infatti le piazze e le strade, i palazzi e i musei, i cieli e le stazioni, i centri e le periferie, gli ospedali e le carceri di oltre 600 città in tutta Italia.

Dal jazz al soul, dalla musica da camera all’heavy metal, dalla classica al rock, dalla drum and bass alla musica barocca in costume, migliaia di eventi scalderanno i palchi delle nostre città per una festa che rappresenta un vero e proprio Inno alla Gioia. Anche Serra San Bruno – alla sua III edizione – partecipa a questa grande manifestazione: sarà una giornata unica per fare musica ovunque ed in ogni modo per inondare di note e di colori tutta la città.

“Rinnoviamo il nostro sostegno alla Festa della Musica – ha affermato in merito la presidente del Consiglio comunale Franzè Maria Rosaria – con sempre maggiore convinzione ed entusiasmo per trasmettere quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare”. La serata inizierà alle 19:30 e proseguirà dalle 21:00 con l’esibizione di 17 tra gruppi e solisti che si alterneranno per dare ampio spazio ai diversi generi musicali. Le piazze interessate sono piazza Monumento e Piazza monsignor Barillari. L’Amministrazione comunale di Serra San Bruno ringrazia, oltre a tutti i gruppi che si sono iscritti, anche A. C. Service di Angelo Carrera e Ok Service di Bruno Gallè. La serata sarà trasmessa in diretta da Rs98.

Di seguito gli artisti e le band (in ordine alfabetico) che si esibiranno: Banda Città di Serra San Bruno, Nazzareno Carchidi, Coro interparrocchiale “San Bruno”, Folk Sound, Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi”, Samuele Malvaso, Andrea Minasi, New Vision Gospel Choir, Not only Bluegrass, Parafonè, Caterina Pastore, Giuseppe Penna, Scutternash, Skab, Stone Plain, Svalutation, Tfr band.