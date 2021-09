Serra, tutto pronto per la Festa del Fungo: i dettagli dell’iniziativa

“La nostra ormai famosa Festa del Fungo, riparte ma con moderazione. Dopo uno stop pandemico, a causa del quale lo scorso anno ci siamo limitati ad un contest fotografico, l’ottava edizione della Festa del Fungo (la seconda a marchio registrato) si svolgerà interamente in montagna”.

La Pro Loco di Serra San Bruno è pronta a dare vita alla sorprendente iniziativa che ha riscosso un importante successo nelle passate edizioni e spiega i dettagli del programma di quest’anno.

L’evento sarà caratterizzato da due escursioni micologiche che si terranno nei giorni 9 e 10 ottobre, durante le quali, dopo aver battuto due zone delle montagne locali (Zona A – Località Santa Maria; Zona B – Località Lacina) e aver raccolto tutte le tipologie di funghi che si troveranno lungo il cammino, grazie alla presenza di guide e esperti micologi, il gruppo si ritroverà in un’area attrezzata. Lì, vi sarà una degustazione di prodotti a base di funghi a cui seguirà una catalogazione nella quale i micologi spiegheranno il fantastico mondo dei funghi. Saranno giornate coinvolgenti in cui chiunque vorrà partecipare potrà prenotarsi ai numeri riportati sui volantini e manifesti. Inoltre, negli stessi giorni, numerosi ristoranti della zona cucineranno piatti tipici a base di funghi e ai quali si potrà accedere tramite prenotazione.

“La pandemia ci ha costretti ad uno stop di un anno – afferma il Presidente Giancotti – ma la voglia di ripartire è tanta! Quest’anno abbiamo proposto un’edizione più limitata perché il senso di responsabilità ci induce ad essere cauti. Non vi saranno le solite manifestazioni su Corso Umberto I, i mercatini gastronomici e la fiabesca mostra micologica ma nonostante ciò abbiamo messo su un’edizione di tutto rispetto con l’augurio che chi vorrà raggiungerci possa comunque divertirsi e scoprire un patrimonio naturalistico di grande valore! Ci tengo – prosegue – a ringraziare l’Amministrazione comunale di Serra San Bruno per il sostegno e il supporto nonché il Parco naturale regionale delle Serre per la sensibilità che ha sempre avuto nell’accogliere le nostre idee. Ringrazio per la collaborazione, inoltre, l’Associazione Brognaturo nel Cuore e la neo costituita Associazione Culturale Ricreativa &20”.