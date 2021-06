Serra, tutta la minoranza attacca l’Amministrazione comunale: “Commercianti penalizzati, i consiglieri assumono atteggiamenti impropri”

“È davvero radicale il cambiamento degli attuali esponenti di maggioranza che, negli anni passati e fino alle scorse elezioni, predicavano pieno sostegno alle attività commerciali e oggi, baldanzosi per la conquista del palazzo municipale, non esitano ad assumere comportamenti inopportuni e, quasi con aria di sfida, impongono azioni e costosi interventi agli imprenditori senza il minimo appiglio ad un Regolamento, di cui peraltro al momento non c’è traccia”.



I consiglieri di minoranza Luigi Tassone, Antonio Procopio, Biagio Figliucci e Vito Regio condannano l’operato dell’Amministrazione comunale che, a loro avviso, “crea problemi e, nei fatti, intralcia la programmazione imprenditoriale” e spiegano che “da giorni, ci giungono segnalazioni di toni perentori e parole improprie di comando da parte di consiglieri e assessori comunali che, sostituendosi all’Ufficio Urbanistica e all’Area Vigilanza, dettano la linea per l’occupazione degli spazi pubblici e la costruzione tecnica di gazebo”.

“Non si comprende – affermato i componenti di opposizione – come vi possano essere atteggiamenti così ottusi nei confronti di attività che devono già sopportare grandi sacrifici a causa della crisi economica alimentata dalla pandemia. Mentre ovunque viene favorito l’uso di aree pubbliche, a Serra San Bruno prevale una linea restrittiva esplicitata anche con precise indicazioni da parte di qualche consigliere su come e dove realizzare i gazebo. È un modo sbagliato di fare politica – concludono – e, pertanto, invitiamo la maggioranza a rivedere da subito questa impostazione che penalizza i commercianti locali”.