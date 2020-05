Serra, “Tratti del Sentiero Frassati dissestati”: famiglie dei diversamente abili chiedono interventi di manutenzione

“Dopo questo periodo di lockdown avevamo bisogno di uscire e prendere una boccata d’aria pura. A Serra San Bruno questo si può fare soprattutto lungo il Sentiero Frassati, peccato che alcuni tratti siano al momento dissestati e rendano complicato il passaggio delle sedie a rotelle”.



È quanto sostengono i familiari di persone diversamente abili che chiedono “un rapido intervento di manutenzione finalizzato a rendere facilmente percorribile il Sentiero Frassati nel tratto che dalla Certosa porta a Santa Maria del Bosco”.

Le intemperie della stagione invernale hanno infatti creato degli scavi prolungati che, talvolta, non consentono nemmeno l’agevole pedalata in bicicletta.

È poi da curare l’area pic-nic, al momento comunque inutilizzabile per via delle limitazioni imposte dalle disposizioni governative.