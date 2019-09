Serra. Torna potabile l’acqua del serbatoio “Castagnari”, stop per il serbatoio “Guido”

Due ordinanze emanate dal sindaco Luigi Tassone sintetizzano la situazione della potabilità dell’acqua a Serra San Bruno.

Con l’ordinanza n. 21/2019 , viene vietato “l’uso potabile dell’acqua proveniente dal serbatoio “Guido” in quanto è stata rilevata la non conformità al decreto legislativo n. 31/2001 dei parametri microbiologici dei campioni prelevati, mentre con l’ordinanza n. 22/2019, è disposta la revoca dell’ordinanza n. 11 ( risalente al 19 aprile scorso) con la quale era stato imposto il divieto dell’uso potabile dell’acqua proveniente dal serbatoio “Castagnari” e dalla fontana pubblica “Guido”. Dunque, notizie che vanno in opposta direzione per i cittadini residenti nelle diverse aree del paese.