Serra, torna fruibile il campo di calcetto di via Matteotti. Salvatore Zaffino: “Restituita alla comunità una struttura di svago e condivisione”

Il campo di calcetto di via Matteotti torna ad essere fruibile. Dopo la lunga fase di chiusura determinata dalla sostanziale inagibilità determinata prima dal logorio e poi dall’emergenza sanitaria, la struttura sportiva – a seguito degli interventi di sistemazione – sarà nuovamente operativa a partire da domani.

Sarà possibile effettuare le prenotazioni presso l’Ufficio protocollo del Comune da lunedì a venerdì nella fascia oraria che va dalle 9 alle 13, mentre il campetto sarà utilizzabile, in questa prima fase sperimentale, 7 giorni su 7 dalle ore 15 alle ore 20 (successivamente si potrà giocare anche dopo le 20). All’atto della prenotazione si potrà ritirare il bollettino per effettuare il versamento di soli 20 euro; alternativamente potrà essere effettuato un bonifico bancario.



“Siamo felici – sostiene Salvatore Zaffino, consigliere comunale con delega allo Sport – di restituire alla comunità questa struttura che ha una valenza anche simbolica e che consente di vivere momenti di divertimento e spensieratezza e, allo stesso tempo, di esercitare la pratica sportiva con conseguente beneficio in termini di salute. I nostri giovani, ma anche coloro che hanno qualche primavera in più sulle spalle, potranno finalmente dare sfogo alla loro passione e tornare in forma dopo questi mesi di lockdown che hanno fiaccato l’entusiasmo. Dal canto nostro – conclude – continueremo ad impegnarci per mettere a disposizione della comunità servizi utili e per creare occasioni di diffusione dei più sani principi sportivi e momenti di socializzazione e d’integrazione sociale”.