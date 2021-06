Serra torna ad essere Covid free

“Dagli ultimi controlli Asp, non risultano casi attivi a Serra. Siamo a contagi zero. È stata un’ondata che ha interessato diversi nuclei familiari e particolarmente impegnativa, dal punto di vista della prevenzione, vista l’elevata contagiosità delle varianti Covid in circolazione. Ora è fondamentale che tutti coloro i quali possono vaccinarsi, prenotino la propria dose per contribuire a battere il virus. Abbiamo dimostrato di essere una comunità forte e solidale: forza Serra”.

Così il sindaco Alfredo Barillari saluta il ritorno a quota zero contagi nella città della Certosa.