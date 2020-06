Serra, “Terre Bruniane” avvia gli eventi di trekking

Nel meraviglioso scenario del Parco regionale delle Serre Calabre, con l’escursione di ieri, l’associazione “Terre Bruniane” di Serra San Bruno ha dato il via agli eventi di trekking ai quali si potrà partecipare per percorrere sentieri, anche inediti, e per condividere le loro bellezze naturalistiche, storiche e culturali che li caratterizzano.

“Terre Bruniane” intende assumere un ruolo poliedrico nel territorio valorizzando le tradizioni locali a partire da “Li novi cuosi di Natali”, evento realizzato a dicembre che diventerà un appuntamento annuale da non perdere.

Intende anche rendersi promotrice di un tavolo di lavoro stabile che veda coinvolto il terzo settore con uguali obiettivi sociali e/o trasversali e gli Enti locali e regionali, soprattutto l’Ente Parco delle Serre Calabre, e Calabria Verde. Inoltre, è già in corso una fattiva collaborazione con le Pro loco, in particolare modo con quella di Serra San Bruno.

Questi ultimi due Enti, più nello specifico, con il loro intervento possono fare la differenza e rendere ancor più apprezzabili e vivibili i nostri luoghi incontaminati.

A tal proposito, “Terre Bruniane” esprime “soddisfazione e gratitudine per l’immediato intervento di manutenzione su un sentiero che era stato dalla stessa segnalato agli Enti medesimi, e che prontamente si sono prodigati a ripristinare e mettere il sito in sicurezza”.

Tale sinergia verrà promossa “allo scopo di valorizzare il territorio per fruire delle sue risorse naturalistiche, ambientali, storico-antropologiche, culturali ed economiche e per partecipare fattivamente alla tutela del patrimonio ambientale di inestimabile valore, alla sua conservazione e promozione. Tutto ciò per sensibilizzare i cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità ed attenzione alle questioni ambientali e al buon governo del territorio.

Il prossimo appuntamento programmato sarà un percorso inedito che si concluderà in uno scenario privilegiato: Santa Maria nel Bosco.

Tutte le informazioni relative alle escursioni proposte e agli altri eventi, saranno visibili sulla pagina Fb: Associazioni Terre Bruniane.

Il sito www.terrebruniane.it, al momento in fase di lavorazione, sarà presto fruibile.