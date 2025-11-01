Serra, temporaneamente non potabile l’acqua dei serbatoi Sorical

Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, ha emesso un’ordinanza per disporre, a scopo precauzionale, il divieto all’uso potabile dell’acqua proveniente dai serbatoi Sorical. L’atto è stato emesso a seguito della nota con cui l’Asp di Vibo Valentia ha anticipato il risultato parziale di non conformità ai parametri microbiologici dei campioni prelevati nel primo punto di consegna dopo il contatore dell’ospedale e contestualmente proposto l’adozione di provvedimento di divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano per la parte di rete interessata dalla non conformità.

Il sindaco ha inoltre incaricato il responsabile dell’Area Manutenzione di “adottare tutti i provvedimenti necessari, eventualmente di competenza, per garantire in tempi rapidi la piena potabilità dell’acqua al fine di limitare al massimo i disagi per la popolazione interessata”.

In particolare, al momento, “l’acqua erogata non può essere utilizzata per uso alimentare, per il lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l’infanzia (biberon, contenitori pappe)”. Può invece essere usata per “la pulizia della casa o il funzionamento degli impianti sanitari e per l’igiene della persona”.