Serra, Tassone stoppa Albanese: “Nessuno è autorizzato a parlare a nome della Lega, la sua iniziativa è a titolo personale”

Arrivano precisazioni a seguito dell’incontro conoscitivo promosso dall’avvocato Vincenzo Albanese nella città della Certosa.



Ad intervenire, “senza alcun intento polemico”, è il coordinatore locale della Lega Nicola Tassone che precisa che “l’iniziativa organizzata presso l’ex sede della Comunità montana è da ritenersi ad esclusivo titolo personale e non come iniziativa di partito”. Dunque, la manifestazione – alla quale non hanno preso parte rappresentanti ufficiali – non sarebbe stata espressamente autorizzata dal Carroccio e la stessa puntualizzazione pare indicare qualche inghippo.

“La Lega – sottolinea Tassone – ha da tempo avviato il suo radicamento sul territorio nominando il coordinatore di Serra San Bruno nella persona del sottoscritto, che già da alcuni anni ha effettuato le operazioni di tesseramento anche nei dintorni di Serra. Nessuno è autorizzato, pertanto, a svolgere iniziative e a rilasciare dichiarazioni servendosi del simbolo e del nome della Lega”.

In riferimento all’ormai imminente competizione elettorale, Tassone sostiene che “presto porteremo il buon governo secondo le linee politiche e programmatiche dettate da Matteo Salvini anche a livello di Regione Calabria”.