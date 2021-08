Serra, Tassone saluta il Capitano dei Carabinieri Di Caprio e accoglie il subentrante Conigliaro: “Trasmesso il sano messaggio della legalità”

“Ringrazio il Capitano dei Carabinieri Marco Di Caprio per l’importante lavoro svolto nel comprensorio di Serra San Bruno e gli rivolgo un grande in bocca al lupo per il suo nuovo e prestigioso incarico”.

L’ex sindaco ed attuale consigliere regionale del territorio Luigi Tassone saluta il Capitano Marco Di Caprio manifestando apprezzamento per quanto compiuto in circa quattro anni di attività nelle Serre, dove “ha inciso in maniera significativa attraverso operazioni coraggiose e trasmettendo l’educativo messaggio della legalità in tutto il tessuto sociale”.



“Ricordo in particolare – sottolinea Tassone – l’intitolazione della sede del locale Comando dell’Arma dei Carabinieri ad Antonio Corapi, Medaglia d’argento al Valor militare alla memoria, e soprattutto il costante impegno sul territorio, condotto con straordinaria professionalità e generosità. La comunità lo ha riconosciuto come un punto di riferimento al quale affidarsi in quanto meritevole di tutta la fiducia. Su di lui, non si può che esprimere un giudizio fortemente positivo come uomo e come intrepida guida dell’Arma”.

Tassone dà inoltre il benvenuto al nuovo capitano Francesco Conigliaro, sicuro che “proseguirà con determinazione sul percorso di rispetto della legalità avviato”.