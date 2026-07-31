Serra. Tassone, Regio e Damiani: “L’Amministrazione Barillari ha perso la coerenza, la poltrona è diventata una necessità”

“La politica dovrebbe essere fatta di coerenza, responsabilità e rispetto delle Istituzioni. A Serra San Bruno, invece, assistiamo ad una scelta che sembra rappresentare l’ennesima contraddizione di una maggioranza più attenta agli equilibri interni che alle reali esigenze amministrative”.

È la premessa del ragionamento dei consiglieri di “Rinascita Comune” Luigi Tassone, Vito Regio e Vincenzo Damiani che ricordano che “per anni l’attuale gruppo politico che oggi governa il Comune ha sostenuto che la figura del presidente del Consiglio comunale fosse inutile, un costo superfluo, uno spreco per i cittadini. Oggi, improvvisamente, quella stessa carica diventa indispensabile”. I tre esponenti di opposizione pongono al sindaco degli interrogativi: “cosa è cambiato? È cambiata una reale esigenza istituzionale oppure è cambiata la necessità di sistemare gli equilibri politici della maggioranza?”. Domande formulate “perché quando una carica definita per anni ‘inutile’ diventa improvvisamente necessaria, il dubbio che si tratti più di una scelta di convenienza politica che di una vera esigenza amministrativa nasce spontaneo”. I consiglieri di minoranza mettono le cose in chiaro: “alla nuova presidente del Consiglio comunale va il nostro rispetto istituzionale e l’augurio di buon lavoro. Non è la persona il problema. Il problema è la scelta di affidare un ruolo così delicato senza interrogarsi pubblicamente sulla complessità e sul peso delle responsabilità che tale incarico comporta”. A loro avviso, “il presidente del Consiglio comunale non è una semplice figura rappresentativa, né una casella da riempire per completare un equilibrio politico. È il garante del corretto svolgimento dei lavori consiliari, deve conoscere regolamenti e procedure, deve assicurare il rispetto dei diritti di maggioranza e opposizione, deve gestire interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e tutti quei passaggi amministrativi che richiedono preparazione e attenzione”. Inoltre, Tassone, Regio e Damiano vogliono sapere “se le sia stato spiegato fino in fondo quale sarà il peso reale del ruolo che le è stato affidato” e se “sa che non sarà chiamata soltanto a presiedere le sedute del Consiglio comunale ma dovrà confrontarsi con gli Uffici su procedimenti complessi, atti amministrativi delicati e decisioni che richiedono piena consapevolezza delle responsabilità istituzionali”. E ancora: “è stata resa edotta di come la precedente Amministrazione ha contratto tutti i debiti che come presidente del Consiglio comunale ha approvato dopo la la sua elezione? Sa che un debito fuori bilancio non è un semplice atto formale da approvare, ma un procedimento che richiede un’attenta valutazione della natura della spesa, delle motivazioni che hanno portato alla sua formazione e dell’intero percorso amministrativo che lo ha determinato? Sa che tali atti possono essere oggetto di controllo da parte degli organi competenti, compresa la Corte dei conti, che nell’ambito delle proprie funzioni può analizzare non soltanto chi ha originato una spesa, ma anche il ruolo degli organi che hanno partecipato alle decisioni attraverso gli atti consiliari?”.

Considerato che “queste non sono responsabilità da prendere alla leggera”, la preoccupazione dei tre consiglieri “non riguarda la persona chiamata a ricoprire questo incarico, ma chi ha deciso di affidarglielo senza forse rappresentare fino in fondo la delicatezza della funzione”.



“Perché una cosa – sottolineano gli esponenti di opposizione – è ricevere un incarico; altra cosa è essere messi nelle condizioni di esercitarlo con piena conoscenza e adeguata preparazione. E mentre si distribuiscono incarichi e qualcuno sembra celebrare il prestigio del ruolo di assessore o, ancora di più, quello di vicesindaco, resta una domanda politica fondamentale: si sta pensando davvero alla gestione del Comune o soprattutto alla sistemazione degli equilibri della maggioranza? Perché – rimarcano – amministrare non significa soltanto ricoprire ruoli e occupare posizioni. Amministrare significa assumersi responsabilità, affrontare problemi complessi e avere il coraggio delle scelte difficili”.

Nei passaggi successivi la riflessione fa emergere con vigore l’aspetto politico: “è chiaro che questa scelta certifica che ormai il giocattolo si è rotto. A renderlo più evidente è il fatto che anche alcuni candidati della stessa coalizione, pur non essendo stati eletti, abbiano manifestato contrarietà rispetto a questa scelta, prendendo le distanze da un’impostazione che evidentemente non è stata condivisa da tutti”.

“Quando una poltrona prima considerata uno spreco diventa improvvisamente necessaria – insistono – i cittadini hanno il diritto di chiedersi quale sia la vera motivazione. Serra San Bruno non ha bisogno di una politica fatta di equilibri interni e distribuzione di incarichi. Ha bisogno di serietà, competenza, trasparenza e amministratori capaci di mettere i problemi della comunità davanti alle esigenze della maggioranza”.

La minoranza rappresentata da “Rinascita Comune” continuerà a “svolgere il proprio ruolo con responsabilità e attenzione, vigilando affinché le Istituzioni comunali siano sempre poste al servizio dei cittadini e non degli equilibri politici”.