Serra. Tassone, Regio e Damiani accusano Barillari: “Incoerenza politica sul presidente del Consiglio, poltrone smentite, finanziamenti persi e debiti fuori bilancio”

“Il Consiglio comunale di oggi ha certificato, ancora una volta, la totale incoerenza politica dell’Amministrazione guidata dal sindaco Alfredo Barillari e del movimento Liberamente”. L’atto di critica è vergato dai consiglieri di minoranza Luigi Tassone, Vito Regio e Vincenzo Damiani che, pur rivolgendo gli auguri alla neopresidente Assunta Spatola, rimarcano che “la scelta politica compiuta dalla maggioranza rappresenta una clamorosa smentita di tutto ciò che Barillari e il suo gruppo hanno sostenuto e predicato per anni”.



“Per un’intera legislatura il sindaco e il movimento Liberamente – affermano gli esponenti di opposizione – hanno ripetuto che la figura del presidente del Consiglio comunale fosse inutile, una spesa superflua e il simbolo di quella politica che dicevano di voler cambiare. Non a caso, nella precedente consiliatura, decisero di non procedere alla sua elezione. Oggi, invece, senza alcuna spiegazione convincente, fanno esattamente il contrario”.

I consiglieri di minoranza precisano comunque che “non è l’elezione del presidente del Consiglio a scandalizzarci” poiché “si tratta di una figura prevista dall’ordinamento e con un preciso ruolo istituzionale”. Ciò che viene contestato è invece “l’ennesima giravolta politica di chi ha costruito il proprio consenso accusando gli altri di creare incarichi inutili e oggi utilizza quella stessa figura, evidentemente, per tentare di ricomporre gli equilibri di una maggioranza che già dalle prime sedute appare fragile, confusa e attraversata da tensioni interne”.

Ma “ciò che più preoccupa è la gestione finanziaria dell’ente”. Ad avviso di Tassone, Regio e Damiani “a quasi cinque anni dalla dichiarazione di dissesto finanziario, questa Amministrazione continua a portare all’attenzione del Consiglio comunale numerosi debiti fuori bilancio. Debiti che incidono pesantemente sugli equilibri finanziari del Comune e che, inevitabilmente, finiscono per ricadere sui cittadini. Ancora più grave è il tentativo di minimizzare tali vicende, facendole passare come semplici questioni burocratiche degli uffici. Una giustificazione che non regge. Gli amministratori hanno il dovere di programmare, controllare e vigilare affinché queste situazioni non si ripetano”.

Il futuro, secondo i tre consiglieri, è nebuloso: “se questa gestione continuerà con la stessa superficialità dimostrata fino ad oggi, il rischio è concreto: una volta concluso il lavoro dell’Organismo straordinario di liquidazione e chiusa definitivamente la gestione del dissesto, Serra San Bruno potrebbe ritrovarsi nuovamente a fare i conti con un nuovo dissesto finanziario. Sarebbe il fallimento definitivo di chi aveva promesso di risanare il Comune e di amministrarlo con competenza e responsabilità”.

“Non meno grave – aggiungono – è quanto emerso sulla vicenda del finanziamento di circa 2 milioni e 700 mila euro relativo all’Area Snai. Da quanto illustrato in Consiglio comunale, il nostro Comune avrebbe perso una straordinaria opportunità di sviluppo per il territorio. Ma il danno rischia di trasformarsi anche in una beffa: oltre alla perdita del finanziamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe avviato le procedure per il recupero delle somme anticipate, con il pagamento degli interessi maturati sul 10% già erogato e non restituito nei termini previsti. Su questa vicenda pretendiamo chiarezza assoluta. I cittadini hanno il diritto di sapere perché si è arrivati a perdere un finanziamento così importante e chi dovrà assumersi la responsabilità di quanto accaduto”.

Dal tecnico, i tre esponenti di “Rinascita Comune” passano al politico e sostengono che “le prime sedute del nuovo Consiglio comunale consegnano ai cittadini l’immagine di un’Amministrazione già in evidente difficoltà: incoerente nelle scelte politiche, debole nella tenuta della maggioranza e preoccupante nella gestione economico-finanziaria dell’ente”.



La promessa è di continuare “a svolgere il nostro ruolo di opposizione con serietà, determinazione e senso delle istituzioni, vigilando su ogni atto amministrativo e denunciando tutte quelle decisioni che riterremo contrarie agli interessi della città”.



“Serra San Bruno – è la conclusione – merita un’Amministrazione coerente, capace e responsabile. Non un’Amministrazione che smentisce ogni giorno i propri principi, perde risorse fondamentali per il territorio e continua ad accumulare problemi che rischiano di compromettere il futuro del Comune e delle prossime generazioni”.