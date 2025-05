Serra, Tassone mette in guardia: “Distaccamento dei Vigili del Fuoco rimasto chiuso, va impedito che un singolo caso diventi normalità”

“I continui problemi che stanno affliggendo il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Serra San Bruno sono culminati ieri con la chiusura dello stesso. Si tratta di un fatto che desta preoccupazione in tutta la comunità vista l’importanza che riveste per tutto il comprensorio delle Serre”.

L’ex sindaco e consigliere regionale Luigi Tassone segnala potenziali rischi in relazione alla permanenza del Distaccamento serrese e, senza sollevare allarmismi, invita comunque a vigilare sugli scenari in evoluzione.



“Già nel mese di aprile – sottolinea Tassone – si è verificato qualche caso in cui il Distaccamento doveva rimanere chiuso nelle ore serali e notturne per carenza di personale, ma poi grazie al rientro di personale libero dal servizio si è riusciti ad evitare questa ipotesi. Ieri, invece, non è stato possibile scongiurare l’eventualità e la chiusura si è effettivamente concretizzata. L’intera area è stata così coperta dal Distaccamento di Chiaravalle Centrale. È capitato questa volta, auspico che non accada più”.

Alla luce di quanto accaduto, Tassone invita il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ad “intervenire al più presto per impedire il ripetersi di queste situazioni di criticità” e il sindaco di Serra San Bruno a “mantenere alta la guardia per allontanare il pericolo di nuove privazioni”. “Sono convinto – conclude – che il Distaccamento di Serra svolga un ruolo essenziale per la sicurezza dei cittadini e non è pensabile che il territorio venga privato anche di questo presidio”.