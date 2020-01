Serra, Tassone (Lega) chiede l’apertura pomeridiana dell’Ufficio postale ed una seconda postazione esterna

“Ancora una volta si sono registrati proprio nel periodo di punta dei disagi in relazione ai servizi forniti dall’Ufficio postale. È una situazione insopportabile a cui va posto subito rimedio”.

È quanto sostiene il rappresentante locale della Lega Nicola Tassone che sottolinea come “proprio nei giorni a cavallo di Capodanno non era possibile prelevare contanti dalla postazione esterna”. “È paradossale – afferma Tassone – che chi ha faticosamente messo da parte i propri risparmi non possa disporre di denaro nei momenti di maggior bisogno. Senza contare che all’interno dell’Ufficio si verificano talvolta dei fastidiosi problemi dovuti all’impossibilità tecnica di utilizzo delle apparecchiature”.

“Per una cittadina come Serra San Bruno – spiega Tassone – che, anche alla luce della funzionalità a giorni alterni degli Uffici postali dei centri vicini, rappresenta un punto di riferimento, sarebbe necessario, per evitare le lunghe code, l’apertura al pubblico dell’Ufficio postale anche di pomeriggio e la disponibilità di un secondo Pos in modo da consentire la soddisfazione delle esigenze degli utenti. Invito, pertanto, i sindaci della zona a mobilitarsi in questo senso”.