Serra. Tassone: “Il risultato elettorale dimostra l’apprezzamento della gente per il nostro operato”

“Ne eravamo già certi prima, perché quotidianamente ci confrontiamo con i cittadini, ma con il risultato delle urne c’è stata un’ulteriore riprova del grado di apprezzamento nei confronti del nostro operato politico e amministrativo”.

Il sindaco Luigi Tassone commenta con soddisfazione il responso elettorale che ha visto il Partito democratico, con 811 voti, come compagine più votata a Serra San Bruno alla competizione europea.

“Ancora una volta – sostiene Tassone – i fatti ed i numeri parlano per noi. Questo risultato ci ripaga dell’impegno che, giorno dopo giorno, mettiamo per perseguire obiettivi nell’interesse della comunità. Per noi amministrare per migliorare la vivibilità della città e fare politica in mezzo alla gente rappresenta una passione da coltivare con entusiasmo. Continueremo, dunque, ancora su questa strada nella consapevolezza che il vero giudizio è quello espresso dai cittadini che riconoscono perfettamente chi lavora con coerenza e serietà e chi, invece, si perde in troppe, irresponsabili parole”.