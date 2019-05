Serra, Tassone esulta per lo “straordinario risultato ottenuto dalla Lega”

“Esprimo grande soddisfazione per lo straordinario risultato ottenuto dal partito, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo”. È quanto scrive in una nota il responsabile cittadino del movimento guidato da Matteo Salvini, Nicola Tassone.

“I 456 voti ottenuti dalla Lega – aggiunge Tassone – dimostrano l’attenzione e la crescente fiducia degli elettori nei confronti del partito. I risultati che, anche a Serra, hanno premiato la nostra azione politica ci confermano che quella intrapresa è la strada auspicata dai cittadini. Siamo sicuri – prosegue la nota – che il nostro contribuito varrà a rimettere in discussione la trappola dell’austerità imposta dai tecnocrati europei, che tanti danni ha arrecato all’Italia. Confidiamo, pertanto, nell’azione dei nostri europarlamentari che, ne siamo certi, sapranno spendersi nelle sedi opportune, per dare risposte ai bisogni e alle speranza dei cittadini, dimostrando che ‘Prima gli italiani’ non è un slogan, ma il principio cardine su cui si fonda l’azione politica della Lega. Un ringraziamento particolare – conclude Tassone – lo rivolgo agli elettori che, con i loro voti, ci hanno permesso di diventare la terza forza politica serrese”.