Serra, Tassone: “Arrivano 150mila euro per l’efficientamento della rete di pubblica illuminazione”

Il Comune di Serra San Bruno risulta beneficiario di un’agevolazione di 150mila euro per la realizzazione dell’intervento “Progetto per l’efficientamento, con riduzione dei consumi energetici, della rete di pubblica illuminazione”. A spiegare i dettagli dell’operazione è il sindaco Luigi Tassone, che si dichiara soddisfatto per la possibilità di “mettere in campo interventi capaci di eliminare i pericoli derivanti dalla vetustà degli impianti e che consentiranno di avere una migliore ed efficace illuminazione degli spazi”.

Nello specifico, sarà realizzato “un sistema di telegestione che permetterà il controllo punto-punto dell’impianto con regolazione della luminosità, accensione e spegnimento della singola lampada e verifica dello stato di funzionamento”. Inoltre, “saranno sostituite le linee con cavi sottodimensionati o danneggiati” e si provvederà alla “posa di un nuovo quadro di sezione in prossimità dei Pod interessati dall’intervento”. Previsto poi “un sistema di videosorveglianza integrato con la pubblica illuminazione nell’ottica Smart City, costituito da 4 telecamere con antenna wireless incorporata”.