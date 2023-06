Serra, successo per lo stage con Criniti e Cappioli promosso dall’Asd “San Bruno”

Si è concluso in un clima di entusiasmo lo stage, durato 3 giorni e svoltosi presso lo stadio “La Quercia”, promosso dall’Asd “San Bruno” e volto allo scoperta di nuovi talenti. Sotto lo sguardo vigile degli ex calciatori Antonio Criniti (che ha militato in diverse squadre di calcio professionistico: Catanzaro, Cagliari, Palermo, Reggina, Brescia, Avellino, Triestina, Catania, Sambenedettese e Perugia) e Massimiliano Cappioli (che ha indossato la divisa della Nazionale italiana, oltre che quella di Cagliari, Roma, Udinese, Atalanta, Bologna, Perugia, Palermo e Taranto) 35 ragazzi hanno sfoggiato le loro competenze calcistiche dimostrando, soprattutto, di condividere i più sani valori sportivi. In evidenza ci sono state la passione per il pallone e la voglia di migliorare: il tutto in un contesto di competizione sportiva e di massimo rispetto per il prossimo. Molto soddisfatti per la buona riuscita dell’evento i tecnici Michele Zaffino, Salvatore Zaffino e Bruno Pisani, il presidente Cosmo Damiano Zaffino e il direttore generale Fernando Staltari. Gli appuntamenti con l’Asd “San Bruno” non finiscono qui: infatti il prossimo 21 agosto è previsto l’Open day che consentirà di osservare gratuitamente le attività proposte in modo da poter valutare un avvicinamento al mondo dello sport.