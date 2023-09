Serra, successo per l’iniziativa “Sposi sotto le stelle”

Si è rivelato molto interessante l’evento dedicato agli abiti per le future spose e sposi svoltosi domenica scorsa in piazza monsignor Barillari. Ideato dal noto Atélier Ciancio che ha sede nella cittadina bruniana, patrocinato dal Comune di Serra San Bruno e organizzato dal Service di Brunello Gallè, ha soddisfatto le centinaia di spettatori presenti ed anche degli assenti che l’hanno seguito in diretta su fb.

Sul palco, montato con una lunga passerella il giorno prima, è salita Giusi Spatula – che si è esibita da sola, in una danza particolare che ha suscitato curiosità nel pubblico – seguita dalla conduttrice ufficiale della manifestazione Daniela Maiolo, dal sindaco Alfredo Barillari e dal professor Bruno Tozzo quale presidente dell’associazione “Civitas Bruniana”. Il primo cittadino ha ringraziato l’Atèlier Ciancio per la singolare iniziativa e il numeroso pubblico presente, perché insieme agli altri eventi estivi già svolti ed a quelli che verranno, hanno reso e renderanno il soggiorno dei serresi e dei turisti piacevole ed emozionante. Tozzo, che aveva il compito di reperire “i modelli”, ha fatto omaggio di rose alla signora Raffaella Ciancio e alla conduttrice. Ringraziamenti anche per Domenico Calvetta, quale direttore della rivista “Santa Maria del Bosco”, per la segnalazione degli apprendisti modelli e soprattutto perché ogni anno, sul suo giornale, nella rubrica dei matrimoni estivi, dà spazio anche gli abiti dell’Atèlier Ciancio. La sfilata è partita tra luci multicolore e musica. I giovani “modelli”, pur non avendo in generale poca esperienza, sono stati tutti all’altezza della situazione. Abiti lunghi, velati con code lunghe e corte, all’insegna della qualità delle stoffe, hanno caratterizzato l’intera serata, presentanti e accompagnati dalla conduttrice che ha animato il breve percorso dei futuri sposi sotto le stelle. In chiusura la promotrice dell’iniziativa Raffaella Ciancio ha espresso soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione.