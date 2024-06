Serra, successo per l’inaugurazione del TatàBum Summer Camp

Con un’atmosfera vibrante e colorata, il TatàBum Summer Camp ha inaugurato la sua seconda edizione estiva, confermando il successo dello scorso anno. Il centro, nato dall’iniziativa dell’associazione Tatàbum SociaLab, ha aperto i battenti per una nuova stagione all’insegna della creatività e dell’apprendimento.

La giornata inaugurale è stata un trionfo di entusiasmo e partecipazione, con attività che hanno coinvolto bambini e ragazzi in un turbinio di musica e giochi. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Serra San Bruno, ha visto la presenza di numerosi bambini provenienti anche dai paesi limitrofi.

La presidente dell’associazione, Luisa Baffa Trasci, e il professore Luca Amato hanno espresso “grande gioia e gratitudine per il sostegno ricevuto” rivolgendo “un ringraziamento speciale all’Amministrazione comunale, in particolare al sindaco Alfredo Barillari e all’assessore Sabina Maiolo, per il loro impegno e la fiducia riposta nel progetto.

“Questo è un giorno di festa per la nostra comunità – ha dichiarato la presidente Baffa Trasci -. Vedere il sorriso sui volti dei nostri giovani partecipanti è la migliore ricompensa per il duro lavoro svolto. Siamo onorati di avere il sostegno dell’amministrazione e di poter contribuire allo sviluppo culturale e sociale di Serra San Bruno”.

Il professore Amato ha aggiunto che “l’educazione attraverso il gioco e la creatività è fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi. Il TatàBum Summer Camp è una realtà che rende tangibile questo concetto, offrendo un ambiente stimolante e sicuro dove i bambini possono esprimersi liberamente”.

Con una programmazione ricca di attività educative e divertenti, il TatàBum Summer Camp si conferma uno dei punti di riferimento per l’estate dei più giovani, un luogo dove l’apprendimento si fonde con il divertimento, creando esperienze indimenticabili.

Il camp proseguirà per tutta l’estate, promettendo di essere un’avventura entusiasmante per tutti i partecipanti. Per maggiori informazioni sulle attività e su come iscriversi, visitare il sito ufficiale, le pagine social o contattare direttamente l’associazione TatàBum SociaLab al numero 3533148136.