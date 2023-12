Serra, successo per l’inaugurazione degli eventi del “Magico Natale”

Le associazioni “Femmina”, “Incrociamenti” e “Civitas Bruniana” esprimono soddisfazione per “il boom di turisti e di presenze all’inaugurazione della II edizione del Magico Natale” evidenziando “la massiccia presenza di bambini con le rispettive famiglie che, sfidando il freddo, hanno atteso nel Villaggio di Natale l’arrivo di Babbo Natale in un clima fiabesco con elfi e tantissimi personaggi Disney Christmas in una straordinaria sfilata nel centro storico, messo in piedi dalla presidente di ‘Femmina’ Valeria Giancotti”.

Secondo gli esponenti delle associazioni, si tratta di “presenze inedite e rassicuranti che apprezzano il nostro impegno e le nostre attività incessanti e che vedono Serra San Bruno come comunità accogliente in una cornice di tradizioni e di cultura, di antichi sapori e di confronti, come dire in un intreccio tra vecchio e nuovo, tra sacro e profano”. Gli eventi sono appena iniziati poiché “il Magico Natale, il cui percorso è segnato dalla suggestiva Natività posta all’ingresso del paese, continua con le iniziative indicate nel calendario ampiamente diffuso e di cui vale la pena ricordare soprattutto ‘Le Fontane Danzanti’ del 10 dicembre, il Mapping, la Mostra dei Presenti ospitata nella Sala Chimirri, le Giornate dedicate alla cultura con il professor Teti del 15 e ‘I Racconti di Natale’ del 16 con il professor Gambino”. I promotori ringraziano tutti i volontari, gli sponsor e Radio Serra e invitano a partecipare ai prossimi appuntamenti.