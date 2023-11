Serra, successo per la “Giornata della castagna e del vino”: esultano gli organizzatori

Ha ottenuto un successo notevole la prima edizione della “Giornata della castagna e del vino” che è stata promossa dall’associazione “Femmina” e dall’associazione “Incrociamenti” e che si è svolta il 1° novembre nella città della Certosa . Valeria Giancotti, presidente dell’associazione “Femmina” non nasconde la sua soddisfazione per “la grande riuscita della Giornata”, annunciando “il prossimo evento di Natale su cui si sta ancora lavorando in sinergia tra le due associazioni, pieno di novità e più di qualche sorpresa”. Secondo il vicepresidente dell’associazione “Incrociamenti” Domenico Dominelli “la riuscita dell’evento è da ascrivere al cambio di passo nel percorso delle politiche associative e l’incontro tra le due associazioni ne è una chiara testimonianza”. “Questa – ha aggiunto – è la strada che abbiamo indicato anche alle altre associazioni. La prossima iniziativa è la promozione di una petizione popolare che solleciti a tutti i soggetti istituzionali interventi immediati per impedire che l’edificio denominato Kursaal sito a Serra San Bruno possa essere veicolo nocivo per la salute pubblica a causa delle ‘esalazioni’ provenienti dal tetto costruito con elementi notoriamente cancerogeni”.

Ringraziamenti sono stati rivolti “a tutti i soci delle due associazioni, agli sponsor, agli enti patrocinanti (Comune di Serra San Bruno e Gal “Terre Vibonesi”) all’agronomo e membro del Consiglio provinciale di Vibo Valentia Christoph Nardo a tutti gli espositori e alla stessa Radio Serra” da Maurizio Manno, presidente di “Incrociamenti”, che si è augurato che “l’iniziativa di quest’anno possa ripetersi e migliorarsi per i successivi anni, magari estendendo la partecipazione ad altri comuni del circondario”.