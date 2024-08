Serra, successo per il raduno equestre promosso dalla scuderia Musolino

Organizzazione impeccabile e ben oltre 70 i cavalli protagonisti. Quello appena trascorso, è stato un weekend vissuto tra le montagne in sella ai cavalli, con racconti storici e culturali, pranzi all’insegna dei prodotti tipici locali preparati con maestria da Giuseppe e “Girda”. Emozioni e gioia sono stati i sentimenti prevalenti dei partecipanti, che praticano quel turismo equestre che in Calabria è cresciuto in modo notevole negli ultimi 10 anni, con migliaia d iscritti e centinaia di eventi annuali in tutta la regione. Questo settore offre infatti un modo affascinante per esplorare le terre in sella agli amici equini. Questo tipo di “equiturismo” si trasforma in un’esperienza di “ecoturismo”, contribuendo a ristabilire un legame più stretto tra l’uomo e la natura.



Un cavallo può essere un amico fedele non solo nel tempo libero, ma anche nella vita di tutti i giorni. Vivere con i cavalli in simbiosi e armonia, infatti, aiuta a risolvere molte problematiche di natura psicologica, oltre ovviamente a dare la possibilità di esercitare uno sport magnifico e salutare come l’equitazione. Ma il mondo del cavallo è un universo da conoscere a fondo se si vuole instaurare con questo splendido animale un rapporto ricco e felice. Amare i cavalli vuol dire soprattutto rispettarne le esigenze e le abitudini, le necessità e l’indole. E per farlo occorre dimenticare per un po’ le proprie e fare un salto nelle loro, oltre che nella natura che li circonda. Domenica si è svolto il 4° raduno equestre della scuderia Musolino, promosso assieme a Horse Valley di Vallelonga, con l’intento di avvicinare il mondo del cavallo ai più giovani. I raduni riuniscono persone con la stessa passione all’insegna di una giornata spensierata e amichevole per toccare con mano non solo la meravigliosa natura delle Serre calabre, ma anche per instaurare nuove conoscenze allargando gli orizzonti nella promozione del territorio. Vincenzo Musolino, fondatore di una scuderia che ha radici a pochi passi dalla Certosa, cerca di infondere agli amanti dell’ippica un nuovo stile di vita fatto di sani principi e di rispetto per questo animale simbolo di nobiltà e forza assieme ad Horse Valley che ricambia la stima nei confronti della scuderia Musolino con acrobazie e gare, dimostrando come si possa rinascere e crescere a galoppo fondendosi in un unica opera con l’animale stesso. I cavalli sembravano riflettere la personalità dei cavalieri, in grado di leggere e adattarsi alle caratteristiche di ognuno. Allegria, divertimento e solidarietà sono le carte vincenti di queste due scuderie. Francesco Garisto, ad esempio, sin da piccolo ha intrapreso con amore questa passione fatta di sacrificio e costanza, che nel tempo ha dato i suoi frutti consentendo di valorizzare il borgo di Vallelonga e le aree limitrofe. Particolare anche la galoppata di Marta, ragazza dalla grande personalità, solare, che ha la capacità di parlare col suo cavallo, il quale ricambia con infinito amore i suoi sguardi trasmettendo forti emozioni allo spettatore. Marta è una persona di una grande sensibilità, che pratica il grooming, parte importantissima del percorso per entrare in sintonia con il suo cavallo.

I raduni equestri, in sostanza, sono un’opzione apprezzata dai visitatori che desiderano esplorare paesaggi spettacolari e autentici delle nostre Serre.