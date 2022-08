Serra, successo per il “II Raduno equestre”

Si è svolto nei giorni scorsi il “II Raduno equestre” a cui hanno partecipato, in un clima di entusiasmo e passione per questo sport, diverse scuderie con circa 130 cavalli complessivi. L’avvenimento si è snodato in due fasi: la prima dedicata ai più piccoli, seguiti dall’istruttrice federale Francesca Papisca, ha offerto divertimento ed allegria grazie a coinvolgenti giochi; la seconda, oltre alla gara di giochi equestri, ha visto l’esecuzione della gara di “Gincana” e di quella di “Barrel”.

Soddisfatti per il buon svolgimento dell’evento gli organizzatori Raffaele Cosmano, Vincenzo Musolino, Angelo Calabretta e Paolo Pelaia che hanno ringraziato tutti gli sponsor e le scuderie partecipanti per aver dato luogo ad una vera e propria festa di equitazione e per aver riscontrato “un’ottima preparazione tecnica”.

La vittoria finale è andata a Giuseppe Capone (“Islero Ranch”), ma degne di nota sono state anche le prestazioni di Vittorio Emanuele e del figlio Umberto, di Francesco Carè, di Umberto Boragina e di Emanuele Gallè (“Serra Horses”). Si sono inoltre distinti i componenti di “Horse Valley” (Francesco Garisto, Antonio Marino, Domenico Malfarà, Giuseppe Pelaggi, Francesco Fotia, Elisa Ariganello, Chiara Figliuzzi e Paolo Galati).