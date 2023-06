Serra, successo per il buffet organizzato dall’Istituto “Einaudi” in occasione della Festa della Repubblica

Si è concluso con una nota di merito e con i complimenti del prefetto e delle altre cariche presenti il buffet per l’Ufficio Territoriale di Governo, curato dall’indirizzo IPSEOA dell’istituto “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno. Venerdì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, dietro l’invito della Prefettura di Vibo Valentia, una delegazione di alunni, frequentanti le classi seconde, terze e quarte del corso diurno e del serale dell’indirizzo alberghiero, hanno preparato insieme ai loro docenti il buffet svoltosi subito dopo le celebrazioni istituzionali dedicate alla nascita della Repubblica Italiana. L’evento, allestito grazie alla stretta collaborazione tra gli organi preposti e la professoressa Vavalà, in qualità di rappresentante della scuola, ha visto direttamente protagonisti i discenti che, attraverso il loro impegno e la loro voglia di misurarsi con il mondo degli eventi, hanno avuto la possibilità di rappresentare al meglio l’indirizzo professionale che frequentano. Ad allestire e a curare l’evento sono stati i docenti della scuola serrese che, in seguito ad un lavoro organizzato su più giornate scolastiche, hanno avuto modo di insegnare e concretizzare le competenze necessarie ai loro alunni. Questi ultimi, infatti, guidati dai professori Mungo, per quanto riguarda il settore cucina, dai docenti Angotti e Lubieri responsabili del settore sala, dal professore Lamanna, per quanto concerne i dolci e la preparazione della torta, e supportati dagli assistenti tecnici Caroprese e Pisani e dalla collaboratrice Preiti, hanno riscosso un ampio successo tra i commensali che, in quanto rappresentanti delle più alte cariche, hanno apprezzato sia il lavoro che il servizio svolto. Dopo gli anni del Covid-19 e le conseguenti restrizioni che esso ha comportato, la realizzazione e la riuscita di questo evento ha costituito per i discenti, per i loro docenti e per l’istituzione scolastica tutta l’occasione per rinnovare la presenza dell’Einaudi ad eventi futuri che permetteranno di rendere ancora più saldo il legame sia con il territorio che con il mondo del lavoro.